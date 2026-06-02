「勝利」という結果のために、過酷な努力をする――。これこそが、超一流アスリートの生き様です。しかし、競技生活を終えたあと、彼らは「結果よりも大切なものがある」と口を揃えます。それはいったい何なのか？ この記事では、元バドミントン選手の潮田玲子さん、元テニス選手の伊達公子さん、元柔道選手の野村忠宏さんに伺った話をもとに、「やりきったあとに見えてくる、人生でいちばん大切なもの」について考えます（この記