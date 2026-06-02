ワールドカップ開幕を目前に控え、まるで壮大な"番宣"を見せられているかのような試合だった。日本代表は、ワールドカップ前最後の親善試合を行ない、アイスランド代表に１−０で勝利した。壮行試合と位置づけられた一戦は、試合前には人気アーティストによるプレショーが行なわれ、スタンドにはコレオグラフィー（人文字）が浮かび上がり、試合途中には吉田麻也の功労を称えるセレモニーが行なわれ、試合が終わると、森保一