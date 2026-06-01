アーセナルはロンドン市内で、22年ぶりのプレミアリーグ優勝を祝うバスパレードを行った。エミレーツ・スタジアムを発着点として約8キロの道のりをオープントップのバスで周回し、集まったサポーターの数は100万人とも報道されている。パレードで、ひときわヤンチャな悪ノリを見せたのがDFベン・ホワイトだ。ホワイトはバスに投げ込まれたハンバーガーを食べてみせ、マルティン・ウーデゴーがかけていたサングラスを涼しい顔で奪っ