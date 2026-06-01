ベン・ホワイトの悪ノリがすぎる!? 優勝パレードでウーデゴーのサングラスを投げ捨て、インカピエには「ケツを出せ！」
アーセナルはロンドン市内で、22年ぶりのプレミアリーグ優勝を祝うバスパレードを行った。エミレーツ・スタジアムを発着点として約8キロの道のりをオープントップのバスで周回し、集まったサポーターの数は100万人とも報道されている。
パレードで、ひときわヤンチャな悪ノリを見せたのがDFベン・ホワイトだ。ホワイトはバスに投げ込まれたハンバーガーを食べてみせ、マルティン・ウーデゴーがかけていたサングラスを涼しい顔で奪って群衆に投げ入れた。ウーデゴーは本気で焦ったような反応を見せている。
さらにホワイトはデクラン・ライスに向かって歌うように促し、ライスは『Rice Rice Baby（ヴァニラ・アイスの『Ice Ice Baby』の替え歌でライスのテーマ曲）』をバスの上から披露。見事なラップに歓声が上がった。
負傷のため、最終盤のリーグ戦もCL決勝も出られなかったホワイト。しかしパレードバスの上での存在感は絶大だったようだ。
Ben White had Declan Rice singing “Rice Rice Baby” and it was brilliant. pic.twitter.com/6MADfTTb5b— CentreGoals. (@centregoals) May 31, 2026