アーセナルはロンドン市内で、22年ぶりのプレミアリーグ優勝を祝うバスパレードを行った。エミレーツ・スタジアムを発着点として約8キロの道のりをオープントップのバスで周回し、集まったサポーターの数は100万人とも報道されている。



パレードで、ひときわヤンチャな悪ノリを見せたのがDFベン・ホワイトだ。ホワイトはバスに投げ込まれたハンバーガーを食べてみせ、マルティン・ウーデゴーがかけていたサングラスを涼しい顔で奪って群衆に投げ入れた。ウーデゴーは本気で焦ったような反応を見せている。





Ben White had Declan Rice singing “Rice Rice Baby” and it was brilliant. pic.twitter.com/6MADfTTb5b — CentreGoals. (@centregoals) May 31, 2026

また、ホワイトはマイクを持って「Hincapie, get your bum out（インカピエ、ケツを出せ）」と煽り、爆笑を誘っている。インカピエは第37節バーンリー戦でアクセル・トゥアンゼベと競り合った際にショーツがズリ下がってしまい、ピッチでお尻がむき出しになるというアクシデントを起こしていた。さらにホワイトはデクラン・ライスに向かって歌うように促し、ライスは『Rice Rice Baby（ヴァニラ・アイスの『Ice Ice Baby』の替え歌でライスのテーマ曲）』をバスの上から披露。見事なラップに歓声が上がった。負傷のため、最終盤のリーグ戦もCL決勝も出られなかったホワイト。しかしパレードバスの上での存在感は絶大だったようだ。