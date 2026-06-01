ブラジル代表のレアル・マドリード所属FWエンドリックが、パナマ代表との親善試合で存在感を示した。後半から出場した19歳のストライカーは、6-2の大勝に大きく貢献し、カルロ・アンチェロッティ監督の先発メンバー選考に新たな悩みを与えている。アンチェロッティ監督はハーフタイムに10人を入れ替える大胆な采配を敢行。そのなかでエンドリックは、バスコ・ダ・ガマ所属のFWラヤン、ブレントフォード所属のFWイゴール・チアゴと