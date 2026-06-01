ブラジル代表の切り札はエンドリックか 親善試合で猛アピール
ブラジル代表のレアル・マドリード所属FWエンドリックが、パナマ代表との親善試合で存在感を示した。後半から出場した19歳のストライカーは、6-2の大勝に大きく貢献し、カルロ・アンチェロッティ監督の先発メンバー選考に新たな悩みを与えている。
アンチェロッティ監督はハーフタイムに10人を入れ替える大胆な采配を敢行。そのなかでエンドリックは、バスコ・ダ・ガマ所属のFWラヤン、ブレントフォード所属のFWイゴール・チアゴとともに攻撃陣を活性化させた。
「神様に感謝したい。ラヤンやイゴール・チアゴも素晴らしいプレイを見せたし、それがアンチェロッティ監督の頭を悩ませることになれば嬉しい」
さらに自身のパフォーマンスについても振り返った。
「得点はできなかったけど、走ることでチームを助けられたし、いくつかのゴールにも関与できた。これからもワールドカップへ向けて良い準備を続けていきたい」
エンドリックは昨季、オリンピック・リヨンへ期限付き移籍して経験を積んでおり、今回の代表戦でも成長した姿を披露。後半のブラジルは攻撃の勢いを一気に加速させた。
一方でエンドリックは、レアル・マドリード所属FWヴィニシウス・ジュニオール、バルセロナ所属FWハフィーニャ、マンチェスター・ユナイテッド所属FWマテウス・クーニャ、ゼニト所属FWルイス・エンヒキら先発組への敬意も示している。
「彼らは非常に高いレベルの選手たちだし、常にブラジル代表を助けてくれる存在だ」
そのうえで、チーム全体の競争こそが代表の強さにつながると強調した。
「ここにいる全員がプレイする力を持っている。アンチェロッティは勝者であり、常に特別なことをする監督だ。僕たちは監督のプランに従い、求められた役割を果たさなければならない」
ワールドカップ開幕を目前に控えるなか、エンドリックは限られた出場時間で確かなアピールに成功した。エンドリックはブラジル代表の悲願のワールドカップ制覇のための切り札になるかもしれない。