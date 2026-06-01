釣り上げた魚の重量や大きさを競う大会がこのほど高知県土佐市で開かれました。5月30日、土佐市宇佐町で開かれた釣り大会は、釣り道具の製造・販売をおこなっている高知市の「シーフロアコントロール」などが企画したものです。4回目の開催となった今回は全国各地から約100人の釣り人が集まり、金属製のルアーで釣った魚の重さや、マダイ1匹の大きさなど3つの部門で腕を競いました。このうち、重さを競うジギン