５月31日、国立競技場。森保一監督率いるサッカー日本代表は、６月に開幕する北中米ワールドカップに向け、アイスランドと壮行試合を行ない、結果は１−０の勝利だった。試合内容自体は攻守ともにぱっとしなかったが。「ケガをしたら元も子もない」その意見は正しい。決戦を前に強度が下がるのは当然だろう。「壮行試合は『いってらっしゃい』という気持ちを伝える舞台」それも正しい。あくまで本番に向かう彼らを励まし、明