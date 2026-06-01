【モデルプレス＝2026/06/01】マクドナルドでは、人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた、チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称：チーチーダブチ）を、6月3日から2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売する。【写真】マック、再登場した話題の人気メニュー◆「チーチーダブチ」が再登場「チーズチーズ