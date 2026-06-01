旬の味覚トウモロコシを味わえる露店が並ぶ高知県いの町の「きび街道」が今シーズンも始まり、朝から多くの人が訪れています。黄金に輝くゆでたてのトウモロコシ。いの町枝川の高知自動車道伊野インターチェンジ近くでは、毎年この時期に朝どれのトウモロコシをゆでて販売する店が並び、「きび街道」として人気となっています。今シーズンは3軒の生産者が店を出していて、このうち40年以上販売を続けている「水