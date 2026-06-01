2026年1月11日、大阪府守口市のマーモットカフェ「マーモット村大阪」で利用客の30代の男性会社員が、マーモットにチョコレート菓子を与えたとして動物愛護法違反容疑で書類送検されていたことがわかった。マーモットはリス科の動物で、チョコレートの原料のカカオによって中毒症状を起こす恐れがあったが、チョコ菓子をすぐに吐き出し今も元気に過ごしているという。「マーモット村大