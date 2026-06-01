ここ数年、ライブに足を運ぶ機会が増えたという大久保佳代子。レディー・ガガ、サザンオールスターズ、Mrs. GREEN APPLEなど、豪華なステージを楽しむ一方で、招待ライブならではの気まずさも。芸能人席の空気、終演後のご挨拶タイム、そしてライブを観たあとに相手を意識してしまう瞬間まで。大久保が語る、ライブの魔力とは。 【画像】芸能人ならではの“気まずい時間”を吐露する大久保佳代子 ライブ