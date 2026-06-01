5月31日高知県高知市で県出身の名字研究家森岡浩さんの特別講演が開かれました。■森岡浩さん「名字1つに名前1つというのは東アジアの人の独特の形。ただし中国・韓国・台湾というのは名字の数はとても少ない、日本はとても多い。そういう意味でかなり独特の名字の形をしている」高知市の新来島高知重工ホールで開かれた公開県民講座は近森病院が様々な情報を県民に届けようとまいとし開いているものです。講座は2部制で行わ