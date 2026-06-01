ワールドカップに臨む歴代の日本代表チームのなかで、今回が一番強いという解釈に異論はない。それだけにもったいない気がする。選手のレベルに采配が追いついていない。ベンチが足を引っ張っている印象だ。サッカーそのものは決して褒められたものではない。アイスランドとの壮行試合を見てあらためてそう思った。本大会で何か大きなことを成し遂げそうな集団には見えてこないのだ。アイスランド代表のFIFAランクは75位。しか