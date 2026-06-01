世界中から富裕層や優秀な人材が集まるアジア屈指の金融都市、シンガポール。高い生活水準と教育環境を求め、夫と2人の娘とともに移住したRICAさん一家は、現地での暮らしも8年目を迎えた。華やかなイメージの裏には物価高騰や設備トラブルといった「海外生活のリアル」も存在する。一家の歩みを通し、国際都市での住まい選びと、この地で暮らし続ける理由をひもといていく。24万人のミリオネアが暮らす、海と緑の「富裕層都市」高