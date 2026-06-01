シーズン401奪三振、両リーグでのMVP獲得など数々の大記録を打ち立て、「プロ野球史上最高の左腕」と称される江夏豊氏。78歳となった江夏氏にとって最後の書き下ろしとなる書籍『江夏の遺言』（江夏豊・松永多佳倫 共著／小学館刊）が、大きな話題を呼んでいる。同書では、「オールスター9者連続奪三振」や「江夏の21球」といった球史に残る名場面を振り返るだけでなく、各球団で経験した衝突や軋轢の真相、さらには引退後に犯し