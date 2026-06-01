スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は昭和に渋い存在感を放ったプロ野球選手たちの連載です。『昭和プロ野球の仕事人』森徹 編令和になった今も、ファンの記憶に残る「昭和プロ野球の仕事人」の過去のインタビュー素材を発掘し、その真髄に迫るシリーズ連載。今回は、歴代プロ野球選手のなかでも１、２を争う腕っぷしの強さを誇り、格闘技界とも縁が深かった森徹（もり とおる）さんについて（初出：2022年06月14日