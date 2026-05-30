国際サッカー連盟の教育研究機関でもあるスイス拠点の調査機関『CIESフットボール・オブザーバトリー』が５月27日、ソーシャルメディアで人気のあるクラブ、トップ10を発表した。Facebook、Instagram、TikTok、X、YouTubeのフォロワーを足した数で順位付け。１位には４億8800万人でレアル・マドリーが輝いた。直近のシーズンは無冠に終わった上、チームメイト同士の喧嘩、史上初のW杯スペイン代表選出ゼロなど、ネガティブな話