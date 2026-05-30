明治安田J2・J3百年構想リーグでの最終順位を決めるプレーオフラウンドの第1戦。地域リーグラウンド「WEST-A」グループを4位で終えたJ3・高知ユナイテッドSCは「WEST-B」グループのJ3・レノファ山口FCと5月30日に高知市のGIKENスタジアムで対戦しました。前半を2点ビハインドで迎えた後半、高知は金原の2ゴールで同点に追いつきましたが、延長戦で追加点を決められ、2対3で惜しくも敗れました