この会合は、高知県内で人口減少が進むなか、地域スポーツの振興や学校の部活動などにおける指導者の不足を、様々な視点から解決しようと高知県が新たに設置したものです。会のメンバーはスポーツ関係者や大学教授、民間企業関係者などの有識者6人で構成され、5月29日初めての会合を開いて、県内のスポーツ指導者の現状や今後の取り組みについて課題を共有しました。会合では、大学生がスポーツ活動