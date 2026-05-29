5月29日の高知県内は各地で30度を超える真夏日となり、8つの観測地点で今年一番の暑さとなりました。29日の高知県内は高気圧に覆われてよく晴れ、午前中から気温が上がり、各地で7月上旬から下旬並みの暑さとなりました。気象台によりますと日中の最高気温は、県内16の観測地点のうち、高知市で32.9度、安芸市と四万十市中村で32.4度など8つの地点で30℃を超える真夏日となり、8つの地点で今年一番の暑さとなりました。また、高知