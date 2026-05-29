高知県南国市は、生活保護に関する業務で2021年度からの5年間に本来おこなうべき訪問や面談などを実施していなかったケースワーカー2人を懲戒処分にしました。減給10パーセント・6か月の懲戒処分を受けたのは、2021年度から2025年度まで生活保護業務を担当していた2人のケースワーカーです。南国市によりますと、2人は5年間で生活保護を受給するのべ150世帯に対して、訪問調査や面談な