高知県四万十市では、水路脇を彩るアジサイの花が咲き始め、訪れた人の目を楽しませています。初夏の爽やかな風に揺られる色鮮やかなアジサイ。四万十市の「安並水車の里」では、大小5つの水車が立ち並ぶ農業用の水路約1.2キロにわたって500株ほどのアジサイが植えられています。水路沿いのアジサイは5月20日ごろから咲き始め、29日は4分から5分咲きほどです。訪れた人は写真を撮るなどして色とりどりのアジサイを楽しんでいました