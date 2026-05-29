日本一の生産量を誇る愛媛県の真珠を集めた「パールフェスタ」が、5月29日から高知市で始まりました。29日から高知市のかるぽーとで始まった「JFえひめパールフェスタ2026」は、生産量、生産額ともに日本一を誇る愛媛県産の真珠の魅力を知ってもらおうと、愛媛県漁協が毎年開いているものです。会場には愛媛県産のアコヤ真珠を中心に約3000点、総額5億円相当のパールジュエリーが展示販売されていま