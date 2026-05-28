去年（2025年）から今年（2026年）にかけて高知県の高岡郡内に住む50代の男性が交際あっせん詐欺の被害にあい、約20万円を騙し取られていたことが分かりました。高知県警によりますと、25年夏ごろに出会い系サイトに登録した高岡郡内の50代男性が、4月15日にサイトの認証担当を名乗る人物からSNSアプリで「お互いのデートの安全のため」として身分証明書の写真を提出するよう求められたり、金を振り込むよう求められたりしま