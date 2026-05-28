訪問介護の最前線に立つホームヘルパーの仕事の6割は、買い物や調理、洗濯や掃除、そしてゴミの分別とゴミ出しといった「生活援助」が占めています。 これらは介護が必要な高齢者の「暮らし」を支える仕事ですが、介護の実態を知らない人に「誰でもできる」と思われがちな業務でもあります。 実際に、国は要支援者向けの「生活援助」などについて、介護保険の給付の一部を、ボランティアなどが担う「地域支援事業