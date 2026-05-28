パスポートの申請手続きが、7月からは手数料の値下げで混雑し、交付まで最長1カ月かかる予測だとして、外務省が注意を呼びかけています。手数料が大幅に値下げされる7月1日からは、パスポートの申請者が一時的に急増すると予想され、通常は交付まで2週間程度のところ、最長で1カ月かかる見込みです。外務省は、特に7月に海外渡航する場合、6月中にパスポートを受け取れるよう“十分な時間的余裕をもった申請を”呼びかけています。