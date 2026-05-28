浜岡原発のデータ不正問題を受けて、原子力規制委員会は虚偽の申請をした事業者に罰則を設ける方針を明らかにしました。原子力規制委員会は原子力発電所の再稼働に向けての審査で、虚偽の申請をした電力会社などに対して罰則を導入する方向で検討することを明らかにしました。中部電力・浜岡原発の再稼働に向けての安全審査で地震の想定を過小評価していた問題を受けたもので、不正の抑止が目的としています。