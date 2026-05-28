ウクライナ侵攻に伴う対ロシア制裁が長期化する中、経済産業省と外務省の高官がロシアを訪問しました。26日と27日にかけて経済産業省の外務省の幹部がモスクワを訪問し、ロシアの経済省庁の関係者らと意見交換しました。26日にはロシアの経済団体との意見交換が行われ、日本の大手商社なども同席しました。経産省によりますと、現在も日本企業100社以上がロシアに拠点を維持していて、今回の訪問では日本企業が保有する土地や建物