アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた「覚書」をめぐる協議について、「まだ満足できる内容ではない」として、引き続き調整が必要との見方を示しました。アメリカ・トランプ大統領：イランは非常に強く合意を望んでいる。まだそこには至らず、我々が満足できる内容ではない。トランプ大統領は27日、記者団に対し、イランとの協議について「多くの点で理解が得られている」と明らかにする一方、「まだ満足できる