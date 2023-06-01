ウガンダ政府は27日、エボラ出血熱の感染拡大を受け、コンゴ民主共和国との国境を一時閉鎖すると発表しました。今回の措置は、コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の感染が拡大していることに加え、国境を越えた人の移動に伴う対応上の課題が続いているため、決定されたものです。一方で、エボラ対応チームや食料輸送などは、厳格な健康管理の下で例外的に認められます。また、コンゴ民主共和国からウガンダに帰国する人は、21日間の自