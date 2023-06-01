国内最大級の宇宙ビジネス展が開催。異業種からの出展も増えています。小惑星探査機「はやぶさ2」の等身大模型に京都の伝統工芸・西陣織を使った宇宙服が展示されているのは、28日から東京ビッグサイトで開催されている日本最大級の宇宙ビジネス展「SPEXA」。3回目となる今回は約320の企業や団体が一堂に会し、宇宙をより身近に感じる最新技術を展示しています。JAXAのデータをもとに再現した月面の走行シミュレーションなど、体験