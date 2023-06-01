6月1日の採用選考の解禁を前に、「AI面接」について知ってもらう体験会が開かれました。真剣な面もちで、アルバイト先の個別指導塾で自分が取り組んだことについて、「誰もが安心して、楽しく塾に通ってもらうことを目標として掲げました」と話す大学3年生の相手は、AI面接官です。回答内容や表情と声などを分析し、客観的に評価を行うAI面接は、近年、企業での導入が相次いでいます。人材サービス事業などを展開するレバレジーズ