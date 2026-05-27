大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染が確認されたハンタウイルス。これに対し厚生労働省は今月6日、「仮に感染した乗客が日本に入国した場合であっても、国内でヒト-ヒト感染により感染拡大する可能性は低い」との評価結果を公表した。 8日には上野賢一郎厚生労働相も「現時点でわが国に直ちに大きな影響が及ぶことはない」との認識を示したが、国民の間では不安の声も聞かれている。 新型コロナウイルス感染症の流行