27日午前9時16分ごろ、秋田県内陸南部を震源とする最大震度1の地震がありました。大仙市で震度1を観測しています。気象庁によりますと、震源は秋田県内陸南部で震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは2.2と推定されています。この地震で大仙市で震度1を観測しました。この地震による津波の心配はありません。