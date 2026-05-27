26日午前、大館市中山の国道103号で車同士が衝突し、運転していた2人が大けがをしました。大館警察署の調べによりますと26日午前10時50分ごろ、大館市中山字中山の国道103号を大館市曲田方面から大館市山館方面に走っていた普通乗用車が、対向してきた軽貨物車と衝突しました。この事故で普通乗用車を運転していた大館市の61歳の女性が鎖骨骨折などの大けが、また、軽貨物車を運転していた大館市の79歳の男性が腕の骨を折るなどの