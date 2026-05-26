被害者数約7万3000人、被害金額約4200億円にのぼる「安愚楽（あぐら）牧場」事件で、被害者らが国に対し約65億円の損害賠償を求めた国家賠償請求訴訟の判決が5月26日、東京地裁で言い渡された。判決は、原告らの請求をすべて棄却した。 問題になった「和牛オーナー制度」とは 安愚楽牧場は、和牛の繁殖牛をオーナーに販売し、飼養委託料と引き換えに年3～9パーセントの利益金を支払うと