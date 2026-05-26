新たなスタジアム整備をめぐる費用負担のあり方について、ブラウブリッツ秋田が、県と秋田市が同意する負担割合に応じることになりました。クラブ側が確保する民間資金が県と市の負担額を大きく上回る割合にする方針で、今週中にも施設の規模なども含め、新たな事業の方向性が示される見通しです。県と秋田市、ブラウブリッツ秋田の3者による協議の焦点の一つが、事業費の負担割合です。県と市は、国の補助金を除いた いわば“地元