26日朝、由利本荘市西目町の市道でクマが目撃されました。近くには西目中学校などもあり、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、26日午前8時20分ごろ、由利本荘市西目町出戸字浜山の市道を車で走っていた20代の男性が、道路を横断したクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。目撃された場所から近くの民家までは約250メートル、約300メートルの場所