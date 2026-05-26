ファミチキ袋が今年もレインボーカラーに！企業の垣根を越え多様性への理解促す「We are “Rainbow”」
【モデルプレス＝2026/05/26】ファミリーマートは、企業の垣根を越えてだれもが自分らしく活躍できる社会づくりを応援することをテーマとする取り組み「We are “Rainbow”」を、5月26日（火）より全国のファミリーマート約16,400店にて実施する。レインボーカラーの包装を用いたファミチキ袋や飲料などが期間限定で登場する。
【写真】ロングセラーのエナジー炭酸やグミもレインボーデザインに
2025年の初開催時には、限定商品の発売やSNSでの発信を通じて、ALLY（アライ＝理解者・支援者の意）の輪への参加を実感できるといった共感が多数寄せられ、理解・支援の想いを体現するレインボーカラーの商品が広く支持された。今年は取り組み企業を合計6社に拡大。昨年に引き続き、コンセプトであるリボンのモチーフや性の多様性を意味するレインボーカラー（6色）デザインの商品が各社より登場する。
今回参画のブルックリン・ブルワリー社より登場する「The Stonewall Inn IPA」は、PRIDE月間の由来となった歴史的聖地『ストーンウォール・イン』の精神を継承し、「すべての人が自分らしく楽しめる」というコンセプトを持つビール。また、おなじみのエナジー炭酸飲料が鮮やかなパッケージになった「ライフガードレインボー」や、3パターンの色を繋げて6色の虹色を作れる「レインボーキューブグミ」が登場する。
さらに2021年の登場以来、6年目を迎える「レインボーファミチキ袋」を、数量限定で全国展開。日常のちょっとした買い物で、誰もがさりげなくALLYの想いを表明できるアイコンとして、SNSでも毎年大きな話題を呼んでいる。このほか東京都内のファミリーマート店舗限定で、対象の「コカ･コーラ」500MLを1本買うと限定ノベルティとして「ぷっくりシール」をプレゼント。シールと同じ4つのアイコンデザインは、全国のファミマで出力できる「ファミマネットワークプリント」でも初展開される。（modelpress編集部）
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【写真】ロングセラーのエナジー炭酸やグミもレインボーデザインに
◆企業の垣根を越えた取り組み「We are “Rainbow”」
2025年の初開催時には、限定商品の発売やSNSでの発信を通じて、ALLY（アライ＝理解者・支援者の意）の輪への参加を実感できるといった共感が多数寄せられ、理解・支援の想いを体現するレインボーカラーの商品が広く支持された。今年は取り組み企業を合計6社に拡大。昨年に引き続き、コンセプトであるリボンのモチーフや性の多様性を意味するレインボーカラー（6色）デザインの商品が各社より登場する。
◆飲料やグミのパッケージにレインボーのデザイン採用
今回参画のブルックリン・ブルワリー社より登場する「The Stonewall Inn IPA」は、PRIDE月間の由来となった歴史的聖地『ストーンウォール・イン』の精神を継承し、「すべての人が自分らしく楽しめる」というコンセプトを持つビール。また、おなじみのエナジー炭酸飲料が鮮やかなパッケージになった「ライフガードレインボー」や、3パターンの色を繋げて6色の虹色を作れる「レインボーキューブグミ」が登場する。
さらに2021年の登場以来、6年目を迎える「レインボーファミチキ袋」を、数量限定で全国展開。日常のちょっとした買い物で、誰もがさりげなくALLYの想いを表明できるアイコンとして、SNSでも毎年大きな話題を呼んでいる。このほか東京都内のファミリーマート店舗限定で、対象の「コカ･コーラ」500MLを1本買うと限定ノベルティとして「ぷっくりシール」をプレゼント。シールと同じ4つのアイコンデザインは、全国のファミマで出力できる「ファミマネットワークプリント」でも初展開される。（modelpress編集部）
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