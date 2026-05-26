26日朝、男鹿市の塩瀬埼沖で遊漁船とプレジャーボートが衝突しました。双方の船にはあわせて7人ほどが乗っていて、大きなけがをした人はいない模様です。秋田海上保安部の調べによりますと、26日午前8時半ごろ、男鹿市塩瀬埼沖で、釣り人4人を乗せて漁場へ向かっていた遊漁船「JOYSHIP椿丸」と、錨泊中のプレジャーボート「海神丸」が衝突しました。事故から約45分後の午前9時14分ごろ、遊漁船の船長から