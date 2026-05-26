SNSで知り合った相手から、“投資すればより安定した収益を得られる”などと言われ、北秋田市の20代の男性が暗号資産230万円相当をだまし取られました。北秋田警察署の調べによりますと、北秋田市に住む20代の男性は先月中旬、SNSのInstagramで自称台湾出身の女性と知り合い、通話アプリのLINEでやり取りするようになりました。その後、相手から「より安定した収益を得ることができる」などと投資に誘われ、男性は暗号資産取引サイ