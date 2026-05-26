26日朝、由利本荘市金浦の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと26日午前6時50分ごろ、由利本荘市金浦字頃田の市道にクマ1頭がいるのを、散歩をしていたにかほ市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約20メートルで、付近にはJR金浦駅や金浦体育館、スーパーマーケットなどがあります。警察が注意