26日朝、鹿角市十和田大湯の国道103号でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと26日午前7時15分ごろ、鹿角市十和田大湯字五ノ岱の国道103号にクマ1頭がいるのを、車で走っていた鹿角市の20代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約15メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されています。