25日夕方、秋田市四ツ小屋小阿地の市道でクマが目撃されました。付近にはJR四ツ小屋駅があり警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと25日午後5時半ごろ、秋田市四ツ小屋小阿地字坂ノ下の市道をクマ1頭が歩いているのを、自宅にいた70代の男性が目撃しました。クマの体長は約60センチです。民家までは約20メートルの場所で、付近にはJR四ツ小屋駅があります。警察が住民に注意を呼びかけています。県内