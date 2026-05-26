25日夕方、仙北市角館町水ノ目沢の県道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと25日午後4時20分ごろ、仙北市角館町水ノ目沢で県道を横断するクマ1頭を、自宅にいた70代の女性が目撃しました。クマの体長はおよそ1メートルです。目撃された地域は角館町の中心に近い住宅地で、最も近い民家までは10メートルほどの場所です。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノ