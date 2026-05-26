「那須まちづくり広場」は「人生の最後まで自分らしく生きる」をコンセプトに、サービス付き高齢者向け住宅(以下、「サ高住」)と地域住民も利用可能なカフェ、マルシェなどが一体化した交流拠点だ。今回は、この場所を住まいとして選んだ方にインタビュー。そこには、「老後」と一括りにできない、人生100年時代における「自分らしい生き方」を模索する物語が詰まっていた。移住検討プロセスが夫と未来をとことん話すきっかけに〜6