25日午後、横手市安本の畑でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと25日午後3時半ごろ、横手市安本字南尼辺の畑にクマ1頭がいるのを、農作業をしていた男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約150メートルの場所で、警察は住民に注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されています。屋外での活動の際は十分な警戒が必