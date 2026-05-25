【書評】『ジョン・バーリコーン酒と冒険の自伝的物語』／ジャック・ロンドン・著／辻井栄滋・訳／中公文庫／1056円【評者】東山彰良（作家）ジョン・バーリコーンとは何者なのか？BARLEYとは大麦、そしてCORNはトウモロコシ、言うまでもなくどちらも酒の原料である。そう、「ジョン・バーリコーン」とは酒を擬人化した呼び名なのだ。ジャック・ロンドンの波乱万丈の人生はつねに酒とともにあった。5歳で初めてビールを飲