刑事手続きの各段階における制度が包括的に見直された、2016年の「改正刑事訴訟法」が成立してから10年となる。 この改正により取り調べの可視化義務付けや「日本版司法取引」と呼ばれる制度が始まり、国選弁護人制度の拡大も行われた。 2016年から2019年にかけて段階的に施行 2016年5月24日、「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」（改正刑事訴訟法）が成立。その後、段階的に施行されていった。代表的な改正内容と施行時期